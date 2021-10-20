В субботу вас выслушают

23 октября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ЗГОРСКАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, заработная плата.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района г. Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.