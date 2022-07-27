В службе «одно окно» Бобруйского горисполкома поздравили 10-тысячного клиента

27 июля в службе «одно окно» Бобруйского горисполкома принимали 10-тысячного клиента. Марина Петровская обращается сюда уже не впервые. Несколько лет назад девушка обратилась по вопросу постановки на очередь для улучшения жилищных условий, сейчас – по поводу включения в списки на получение льготного кредита на строительство квартиры в новом доме.

– Процесс приема в службе «одно окно» довольно быстрый, обслуживание проходит по электронной очереди. Сейчас справки получают путем запроса, что намного проще и удобнее для посетителей. Мне нравится, что специалисты службы всегда подскажут, помогут, проконсультируют, чтобы клиент был доволен, – говорит Марина Витальевна.

Приятным сюрпризом для юбилейного клиента стали поздравление и подарки, которые вручили управляющий делами горисполкома Алексей Брацков и главный специалист службы «одно окно» Валентина Матвеенко.

В службе «одно окно» принимают заявления от физических и юридических лиц по 190 административным процедурам, обслуживают посетителей 6 специалистов. Алексей Брацков отметил, что электронная очередь начала работать с января этого года и позволяет делать учет обратившихся более точным, собирать и анализировать статистические данные. Как рассказала Валентина Матвеенко, в среднем в службу ежедневно обращаются около 80 человек, но бывают дни, когда их количество значительно больше 100. Для удобства клиентов рядом с кабинетом установлен инфокиоск, позволяющий вносить плату за получение некоторых справок других организаций. В службе «одно окно» функционирует также единый справочно-информационный номер 142 по оказанию консультативной помощи.