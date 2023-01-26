В Славгородском районе будет проводиться новый праздник "Народная прыпеўка". Это предусмотрено решением Славгородского районного исполнительного комитета от 29 декабря 2022 года №49-18, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом утверждена инструкция, которой определен порядок организации и проведения праздника. Его организаторами будут Славгородский райисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и государственное учреждение культуры "Централизованная клубная система Славгородского района".

Праздник направлен на развитие и популяризацию жанра народной частушки, традиционной игры на гармони, поиск талантливых индивидуальных исполнителей и коллективов, повышение художественного уровня коллективов и исполнителей, сохранение в репертуаре коллективов и индивидуальных исполнителей лучших образцов фольклорного наследия и местного аутентичного материала, формирование у молодого поколения чувства уважения к народной культуре как основе национального самосознания народа, укрепление единого культурного пространства и расширение творческих контактов и культурных связей.

Мероприятие будет проводиться один раз в два года. Ожидается, что в нем будут участвовать творческие коллективы и индивидуальные исполнители Славгородского района, а также представители из других районов, городов и областей, зарубежных стран.

Программой мероприятия предусмотрены в том числе конкурсные выступления в номинациях "Исполнители частушек" (индивидуальные исполнители), "Гармонисты" (ансамбли гармонистов от двух и более исполнителей) и "Группы и ансамбли" (фольклорные группы, ансамбли народной песни).

Участниками конкурса могут стать любительские коллективы художественного творчества и индивидуальные исполнители в возрасте от 18 лет включительно на день его проведения.

Дату, срок и место проведения праздника определяет райисполком. Эта информация будет размещаться на его официальном сайте за тридцать календарных дней до начала мероприятия.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.