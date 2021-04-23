В школе №31 прошла встреча с начальником следственно-экспертного факультета Академии МВД
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Сегодня на базе школы №31 г.Бобруйска в рамках проекта ШАГ прошла встреча с начальником следственно-экспертного факультета Академии МВД Романом Скачёк. В преддверии 9 мая, учащиеся 9-11 классов вспомнили историю Великой отечественной войны и задали интересующие их вопросы гостю.
- Конечно, такие встречи проводить очень важно. Они не характерны для системы образования и приносят новый опыт в жизни школьников. Также это хороший взрослый пример. Возможно, эта встреча поможет принять им решение относительно своего будущего, - поделился Роман Скачёк.
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