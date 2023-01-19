В школах пересмотрят подходы к предоставлению рабочих профессий в базовых 10-11-х классах. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец БЕЛТА.

"Мы должны дать профессию не по остаточному принципу. Мы должны дать ту профессию, которая молодому человеку в жизни пригодится если не профессионально, то хотя бы повседневно. Будет слесарем-механиком, сможет в машине масло поменять. Водителем категории С он сможет приехать и помочь убрать зерно в летнюю кампанию. Поэтому надо это на местах все пересмотреть", - рассказал Андрей Иванец.

Он напомнил, что с 1 сентября в школы вернулось допрофильное образование в 8-9-е классы для того, чтобы проводить раннюю профориентацию, но не столько по предметам, сколько по уровню образования, которое потом учащиеся должны получать. "Если ребята в 8-9-м классе видят, что не могут попасть в профильный класс - у них оценки ниже 7 баллов, - наверно, им надо нацеливаться поступать в колледж. Поступление в колледж абсолютно не закрывает и не ограничивает траекторию получения высшего образования. Можно окончить колледж, пойти работать и поступать в университет. Никаких ограничений нет. Но такой молодой человек уже получил профессию, стоит на ногах и знает, что ему делать дальше", - отметил министр образования.