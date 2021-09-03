В школах и детских садах Бобруйска начались уроки безопасности

В рамках Республиканской акции «В центре внимания – дети!» работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям активно проводят тренинговые занятия по основам безопасности жизнедеятельности.

Спасатели напоминают ребятам, как действовать в случае разных непредвиденных опасных ситуаций: как сделать безопасным свой путь из школы домой, как правильно поступить, если услышали звуки пожарной сигнализации в школе, как необходимо двигаться во время эвакуации, про возможные опасности дома, как пользоваться электроприборами, газовой плитой. Важно деткам также напомнить с самого раннего возраста, что в случае беды нужно звонить родителям или в экстренные службы.