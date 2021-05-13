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В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»

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В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»

В средней школе №30 состоялась встреча с Викторий Омелюсик – заместителем председателя Бобруйского горисполкома, в СШ№2 – Ириной  Рынейской – депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, в СШ№27 – Андреем Говорако – начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома.

Встречи были посвящены теме 80-летия начала Великой Отечественной войны. Гости поговорили с ребятами о героизме белорусского народа, патриотизме, военных фильмах, книгах, выборе жизненного пути.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.

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