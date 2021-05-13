В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»
114 0
В средней школе №30 состоялась встреча с Викторий Омелюсик – заместителем председателя Бобруйского горисполкома, в СШ№2 – Ириной Рынейской – депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, в СШ№27 – Андреем Говорако – начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома.
Встречи были посвящены теме 80-летия начала Великой Отечественной войны. Гости поговорили с ребятами о героизме белорусского народа, патриотизме, военных фильмах, книгах, выборе жизненного пути.
Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.
также
-
В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»
-
Государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок в Беларуси
-
Республиканский «Последний звонок» для учащихся 11 классов планируется провести в Бобруйске 27-28 мая
-
В Бобруйске стартует фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
-
Спасатели объявляют конкурс «Я б в спасатели пошел»