В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»

В средней школе №30 состоялась встреча с Викторий Омелюсик – заместителем председателя Бобруйского горисполкома, в СШ№2 – Ириной Рынейской – депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, в СШ№27 – Андреем Говорако – начальником управления внутренних дел Бобруйского горисполкома.

Встречи были посвящены теме 80-летия начала Великой Отечественной войны. Гости поговорили с ребятами о героизме белорусского народа, патриотизме, военных фильмах, книгах, выборе жизненного пути.

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