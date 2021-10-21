В школах Бобруйска прошла акция «Детям о налогах», в ходе которой представители инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску провели занятия по налоговой грамотности с учениками третьих и четвертых классов средних школ № 3, 4, 10, 31, 32 и гимназии № 3.

Целью этих уроков является формирование у детей первого представления о значении налогов в жизни общества. Чтобы сделать это в понятной для них форме, детям показали тематические мультфильмы, познакомили со сказками из специально изданной книги «Детям о налогах», а также провели викторину, в которой ребята приняли активное участие, отвечая на вопросы о том, что такое налоги, для чего нужно их уплачивать и на какие цели они используются.