2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

В школах Бобруйска прошла акция «Детям о налогах»

nalog.gov.by 55 0

В школах Бобруйска прошла акция «Детям о налогах»

В школах Бобруйска прошла акция «Детям о налогах», в ходе которой представители инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску провели занятия по налоговой грамотности с учениками третьих и четвертых классов средних школ № 3, 4, 10, 31, 32 и гимназии № 3.

Целью этих уроков является формирование у детей первого представления о значении налогов в жизни общества. Чтобы сделать это в понятной для них форме, детям показали тематические мультфильмы, познакомили со сказками из специально изданной книги «Детям о налогах», а также провели викторину, в которой ребята приняли активное участие, отвечая на вопросы о том, что такое налоги, для чего нужно их уплачивать и на какие цели они используются.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »