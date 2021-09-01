В школах Бобруйска председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» провела встречи с педагогами и молодежью

Для тысяч бобруйчан сегодня прозвучали первые звонки, начался новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный год станет определяющим в выборе профессии.

Встречу в педагогических коллективах и с молодежью в День знаний провела председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

«Сегодня начинается очередной этап в плодотворной работе педагогов, в постижении учащимися законов науки и общественной жизни, удивительного мира знаний и открытий. Сегодняшний день несет в себе чувство радости, молодости, новизны и остается на всю жизнь в сердце каждого яркими букетами, трелью первого школьного звонка, запахом новых учебников. Первое сентября – символ начинаний, перспектив и новых возможностей», - отметила Ирина Русакович, выступая перед коллективом ГУО «Средняя школа №17 г. Бобруйска».

В завершение встречи вместе с директором школы Вероникой Евдокимчевой и активом первичной организации РОО «Белая Русь» за участие в районном конкурсе работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» - 2021» была вручена благодарность Анастасии Мельник.

Продолжились поздравления в стенах ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска», где также были отмечена одаренная молодежь. Награды получили Иван Дубовик, за 3 место в областном конкурсе видеороликов «Этих дней не смолкнет слава», посвященной 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дарья Демьяненко за участие в районном конкурсе работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» - 2021».