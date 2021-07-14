В России за последние сутки отмечен максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 145 278 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 23 827. Общее количество инфицированных достигло 5 857 002.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 21 269. Всего уже выздоровели 5 257 483 человека. Доля выписанных пациентов составляет примерно 89,8% от общего числа заразившихся.