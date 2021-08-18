В России отмечают День географа

18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учреждён благодаря инициативе Русского Географического Общества, поддержанной Президентом страны Владимиром Путиным.

15 мая 2019 года Президент утвердил перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии среди населения России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального праздника в знак признания заслуг российских географов и российской географической науки не только перед Отечеством, но и их вклада мирового масштаба в развитие географии и расширение познания человеком окружающего мира.

В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества: (6) 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав этой организации.

Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли.

Россия дала миру имена таких выдающихся учёных, путешественников и исследователей, как: И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, В.Я. Струве, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.И. Даль, Ф.П. Врангель, М.Н. Муравьёв, Г.П. Гельмерсен, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Г.И. Невельской, П.А. Кропоткин, В.А. Обручев и многих других.

Именно эта дата – 18 августа, и стала, начиная с 2019 года, официальным Днём географа в России после подписания соответствующего Приказа министром экономического развития.

С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только учёные-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий: научные работники, преподавательский состав школ и ВУЗов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

В этот день также отмечают:

День пограничных войск Казахстана, День медицинских работников Таджикистана, Национальный день науки в Таиланде.