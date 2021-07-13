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COVID-19

В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии – скончались 780 человек

belta.by 107 0

В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии – скончались 780 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 780 против 710 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 144 492 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,48%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 702, до 5 833 175. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 566, до 5 236 214. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,8% от общего числа заразившихся.

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