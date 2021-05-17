В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей

Российский концерн "Техмаш" планирует в следующем году начать выпуск специальных очков для регуляции циркадных режимов, позволяющих бороться с бессонницей и восстанавливать суточные биоритмы.

Очки будут производиться на Самарском электромеханическом заводе концерна "Техмаш", серийное производство планируется начать со следующего года.

"Спектр света, излучаемый очками Blue Sky pro, аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной", - говорится в сообщении. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований. Использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи, отметили в "Ростехе".