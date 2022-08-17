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Происшествия

В результате ДТП травмирована велосипедистка в Осиповичах

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В результате ДТП травмирована велосипедистка в Осиповичах

15 августа около 15:45 в Осиповичах на перекрёстке улиц Юбилейной и Сташкевича 69-летний житель агрогородка Ковгары, двигаясь на автомобиле Lada, совершил наезд на 68-летнюю велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу (светофор не работал велись ремонтные работы).

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.

Сотрудники ГАИ напоминают, что обязательным условием езды по улицам и дорогам является чёткое знание велосипедистом Правил дорожного движения и строгое выполнение их требований. Любителям двухколесного транспорта следует помнить, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу он обязан вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов, т.е. переходить проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, убедившись перед этим в том, что весь транспорт остановился.

 

ОАиП ГАИ УВД

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