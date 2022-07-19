В Республике Корея за сутки выявлено более 73,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Республике Корея за минувшие сутки выявлено 73 582 случая заражения COVID-19. Предыдущий суточный антирекорд в стране был установлен 27 апреля, когда было выявлено около 76 тыс. заболевших. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По данным южнокорейских медиков, прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается несколько месяцев. По мнению специалистов, одна из главных причин роста числа заболевших - более заразный вариант штамма омикрон ВА.5, а также начавшийся сезон отпусков.

Всего со времени начала пандемии COVID-19 в Республике Корея зафиксировано почти 19 млн случаев заражения.