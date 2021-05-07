В рамках республиканской профсоюзной акции «Сохраним память на века» (будет дополнено)

9 Мая – особый день для нашей страны. Трудно найти семью, которой не коснулись бы ужасы самой страшной в истории войны. И чем дальше мы от незабываемого майского дня 1945 года, тем меньше живых свидетелей Великой Победы.

Каждый год в канун праздника представители городской организации профсоюза работников образования и науки бывают в гостях у ветеранов Великой Отечественной и узников концлагерей, бывших работников учреждений образования Бобруйска. Всякий раз это волнующая встреча, наполненная воспоминаниями, слезами и радостью. И святой долг каждого из нас – хранить память о великом подвиге, чтить его как историю доблести, патриотизма и силы духа.

7 мая нынешнего года поздравления с наступающим Днем Победы от председателя ГО профсоюза работников образования и науки Русланы Кравцовой и председателя первичной профсоюзной организации базовой школы №15 Вячеслава Чепелова принимал Михаил Эдуардович Пузыревский. Председатель ГО профсоюза работников образования и науки и ее заместитель Жанна Пивоварчик побывали у Марии Степановны Солтан. Ветераны услышали много добрых слов, а в качестве подарков получили цветы, памятные сувениры, денежные сертификаты.