0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фоторепортажи

В рамках мобилизационных учений объединенный городской военный комиссариат провел стрельбы

513 0

В рамках мобилизационных учений объединенный городской военный комиссариат провел стрельбы

+2
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿