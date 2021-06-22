В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» спасатели проводят познавательно-развлекательные мероприятия в пришкольных лагерях

Дни с МЧС прошли в школах №№2, 4, 26, 30 города Бобруйска и в Воротынской средней школе Бобруйского района. Работники МЧС повторили с ребятами правила безопасного поведения во время летних каникул. Мальчишки и девчонки научились: алгоритму вызова спасателей, правилам поведения при пожаре в квартире или в доме, вместе прошли пять шагов спасения. Запомнили, что купаться разрешено только в специально оборудованных местах и в сопровождении взрослых. С удовольствием посмотрели мультфильмы МЧС «Волшебная книга» и установили на свои телефоны мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом». На прощание спасатели порекомендовали ребятам выписать журнал «Юный спасатель» и принимать участие в проводимых журналом конкурсах. Кульминация встреч – беседа с трудовыми коллективами.