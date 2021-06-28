В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» спасатели посещают пришкольные и оздоровительные лагеря и напоминают о безопасности

На Бобруйщине продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и травматизма детей во время летних каникул. Пропагандисты МЧС в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» продолжают посещать пришкольные и оздоровительные лагеря города и района, напоминая детям о важном – о безопасности. Ведь следует помнить, что перед походом в лес нужно собрать необходимое: воду, лекарства, еду, спички, телефон и не забыть про яркую одежду. Напоминают спасатели и про поведение на воде. Ведь тут нужно быть крайне осторожным, не допускать игр и баловства, ныряния в незнакомых местах.

Не забывают спасатели и про местных жителей района. Вместе с работниками районного центра культуры проходят мероприятия «Автопоезд безопасности» в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины».

Работники МЧС напоминают всем местным жителям о главных причинах пожара и дают советы, как не допустить беды и спасти жилище. С детьми также проводят спортивные эстафеты, викторины. Взрослым же достаются яркие брошюры и листовки.