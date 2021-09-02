В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы в работе Instagram продолжаются с утра, сначала их фиксировали в отдельных странах, но позднее сбой приобрел глобальный характер.
По состоянию на 13:25 мск только в России зарегистрировали 1207 обращений. Кроме того, жалобы поступают из Германии, Великобритании, Италии, Испании, Франции, а также США. Около 44% пользователей указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, 29% — на соединение с сервером, 21% недовольны работой веб-сайта.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, принадлежащее компании Facebook. Оно позволяет снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и некоторые другие соцсети.