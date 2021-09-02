В работе Instagram произошел глобальный сбой

Проблемы в работе Instagram продолжаются с утра, сначала их фиксировали в отдельных странах, но позднее сбой приобрел глобальный характер.

По состоянию на 13:25 мск только в России зарегистрировали 1207 обращений. Кроме того, жалобы поступают из Германии, Великобритании, Италии, Испании, Франции, а также США. Около 44% пользователей указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, 29% — на соединение с сервером, 21% недовольны работой веб-сайта.