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В прямом эфире на радио «Zефир FM» адвокаты расскажут о завещании и дарении

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Сегодня в прямом эфире на радио «Zефир FM» в рамках программы «За Дело! За Право!» адвокаты Ольга Маевская и Дмитрий Шелепов расскажут о дарении и завещании.

Слушайте программу на частоте 95,4FM сегодня в 17:00 после выпуска новостей.

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