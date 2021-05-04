В преддверии Радуницы работа городского общественного транспорта изменится

С 08.05.2021 по 11.05.2021 движение автобусов на внутригородских маршрутах будет организовано по расписанию выходного дня.

09.05 воскресенье

движение 3 автобусов по маршруту № 5 и 1 автобуса по маршруту № 31 будет осуществляться до кладбищ д. Березовичи:

Маршрут № 5 , время отправления от:

о.п. «Дзержинского»: 9.20, 10.00, 10.20, 10.45, 10.55, 11.15, 11.40, 11.50, 12.10, 12.30, 12.45, 13.05, 13.30, 14.00, 14.25, 14.42, 15.00, 15.37, 15.55, 16.32, 16.50;

о.п. «Березовичи»: 9.45, 10.28, 10.48, 11.13, 11.23, 11.43, 12.08, 12.18, 12.38, 13.03, 13.13, 13.33, 13.58, 14.28, 14.53, 15.10, 15.28, 16.05, 16.23, 17.00, 17.18.

Маршрут № 31 , время отправления от:

о.п. «Тепличный комбинат»: 9.20, 10.55, 12.40, 14.25, 16.10;

о.п. «Березовичи»: 10.10, 11.40, 13.25, 15.10, 16.55.

Движение автобусов по маршруту № 13а «Вокзал «Бобруйск» - Дзержинского – Светлогорская» отдельными рейсами продлено до кладбища д. Ломы.

Маршрут № 13а, время отправления от:

о.п. «Вокзал»: 7.17, 8.02, 8.32, 9.17, 9.47, 10.32, 11.47, 12.32, 13.02, 13.47, 14.17, 15.02, 15.32, 16.17, 16.47.

о.п. «Дзержинского» - кладбище д. Ломы :

7.30, 8.15, 8.45, 9.30, 10.00, 10.45, 12.00, 12.45, 13.15, 14.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30, 17.00.

Кладбище д. Ломы :

7.55, 8.40, 9.10, 9.55, 10.25, 11.10, 12.25, 13.10, 13.40, 14.25, 14.55, 15.40, 16.10, 16.55, 17.25.

10.05 понедельник

Движение 3 автобусов по маршруту № 5 и 1 автобуса по маршруту № 31 будет осуществляться до кладбищ д. Березовичи:

Маршрут № 5 , время отправления от:

о.п. «Дзержинского»: 9.20, 10.00, 10.20, 10.45, 10.55, 11.15, 11.40, 11.50, 12.10, 12.30, 12.45, 13.05, 13.30, 14.00, 14.25, 14.42, 15.00, 15.37, 15.55, 16.32, 16.50;

о.п. «Березовичи»: 9.45, 10.28, 10.48, 11.13, 11.23, 11.43, 12.08, 12.18, 12.38, 13.03, 13.13, 13.33, 13.58, 14.28, 14.53, 15.10, 15.28, 16.05, 16.23, 17.00, 17.18;

Маршрут № 31 , время отправления от:

время отправления от о.п. «Тепличный к-т»: 9.20, 10.55, 12.40, 14.25, 16.10;

о.п. «Березовичи»: 10.10, 11.50, 13.35, 15.20, 17.15.

Движение автобусов по маршруту № 13а «Вокзал «Бобруйск» - Дзержинского – Светлогорская» отдельными рейсами продлено до кладбища д. Ломы.

Маршрут № 13а, время отправления от:

о.п. «Вокзал»: 7.17, 8.02, 8.32, 9.17, 9.47, 10.32, 11.47, 12.32, 13.02, 13.47, 14.17, 15.02, 15.32, 16.17, 16.47.

о.п. «Дзержинского» - кладбище д. Ломы :

7.30, 8.15, 8.45, 9.30, 10.00, 10.45, 12.00, 12.45, 13.15, 14.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30, 17.00.

Кладбище д. Ломы :

7.55, 8.40, 9.10, 9.55, 10.25, 11.10, 12.25, 13.10, 13.40, 14.25, 14.55, 15.40, 16.10, 16.55, 17.25.

11.05. 2021г. вторник

Маршрут № 5 , время отправления от:

о.п. «Дзержинского»: 8.40, 9.05, 9.35, 10.00, 10.20, 10.30, 10.45, 10.55, 11.15, 11.25, 11.40, 11.50, 12.10, 12.35, 12.45, 13.05, 13.15, 13.30, 14.00, 14.10, 14.25, 14.42, 15.00, 15.19, 15.37, 15.55, 16.14, 16.32, 16.50, 17.09, 17.27;

о.п. «Березовичи»: 9.08, 9.33, 10.03, 10.28, 10.48, 10.58, 11.13, 11.23, 11.43, 11.53, 12.08, 12.18, 12.38, 13.03, 13.13, 13.33, 13.43, 13.58, 14.28, 14.38, 14.53, 15.10, 15.28, 15.47, 16.05, 16.23, 16.42, 17.00, 17.18, 17.37, 17.55.

Маршрут № 13:

На кладбище в д. Ломы с 8.30 до 19.00 интервал движения автобусов будет составлять от 5 минут до 30 минут в зависимости от пассажиропотока.

Маршрут № 17 , время отправления от:

о.п. «Дзержинского»: 8.05, 9.15, 10.10, 11.40, 12.40, 13.35;

о.п. Березовичи»: 8.40, 9.40, 10.35, 12.05, 13.05, 14.00.

Маршрут № 31 , время отправления от:

о.п. «Тепличный комбинат»: 8.25, 8.45, 9.05, 9.25, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.15, 11.35, 11.55, 12.20, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.35, 15.55, 16.15, 16.35;

о.п. Березовичи»: 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.35, 10.55, 11.15, 11.35, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.15, 17.15.

Маршрут № 31 : следует без изменения пути следования по маршруту Дзержинского – Орловского – Тепличный комбинат:

о.п. «Дзержинского»: 7.05, 8.10, 10.40, 12.25, 14.10, 16.00, 17.45, 18.20, 19.05, 20.10, 21.50;

о.п. «Орловского» -Тепличный комбинат: 5.10, 5.45, 6.37, 7.17, 8.05, 8.22, 8.45, 10.52, 12.37, 14.22, 16.12, 17.57, 18.32, 19.17, 20.22, 22.02;

о.п. «Тепличный комбинат»: 5.45, 6.20, 7.15, 9.00, 11.30, 13.15, 15.00, 16.50, 17.20, 18.05, 18.35, 19.10, 20.10, 21.00, 22.40.

Маршрут Тепличный комбинат – Антоновка

о.п. «Тепличный комбинат»: 9.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00;

Кладбище д. Антоновка: 9.30, 10.30, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 15.30.