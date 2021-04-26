В преддверии Радуницы маршруты некоторых автобусов будут изменены

С 29 апреля по 10 мая движение автобусов по маршрутам № 13а «Вокзал «Бобруйск» - Дзержинского – Светлогорская», № 13в «Вокзал «Бобруйск» - Дзержинского – Димитрова – Светлогорская» отдельными рейсами будет продлено до кладбища д. Ломы.

Рабочий день :

Маршрут № 13а

Время отправления от:

о.п. «Вокзал»: 11.16, 12.31, 13.50, 15.07, 16.22;

о.п. «Дзержинского» - кладбище д. Ломы: 10.14, 11.29, 12.44, 14.05, 15.20, 16.35;

Кладбище д. Ломы : 10.39, 11.54, 13.09, 14.30, 15.45, 17.00.

Маршрут № 13в

Время отправления от:

о.п. «Вокзал»: 7.49, 9.04, 10.50, 12.02, 13.17, 14.34, 15.47, 16.58;

о.п. «Дзержинского» - кладбище д. Ломы: 8.02, 9.17, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 15.58, 17.12;

Кладбище д. Ломы : 8.27, 9.42, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.23, 17.37.

Выходной день: 1, 2 мая

Маршрут № 13а

Время отправления от:

о.п. «Вокзал»: 8.02, 9.17, 10.32, 12.32, 13.47, 15.02, 16.17.

о.п. «Дзержинского» - кладбище д. Ломы: 8.15, 9.30, 10.45, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30.

Кладбище д. Ломы : 8.40, 9.55, 11.10, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55.

Выходной день: 8, 9, 10 мая

Маршрут № 13а