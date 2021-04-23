В преддверии Пасхи работники МЧС напоминают правила безопасности

Приближаются одни из самых главных православных праздников – Вербное воскресенье, Светлое Христово Воскресенье (Пасха), Радуница.

Работники МЧС рекомендует соблюдать простые правила безопасности:

При посещении церквей и храмов:

перед началом службы изучите планировку молельного зала и здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;

зажженные свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов;

если в храм пришли с ребенком, внимательно следите за ним. Старайтесь соблюдать безопасное расстояние до других прихожан, которые держат в руках зажжённые свечи;

в случае загорания одежды быстро сбросьте её, накройте плотным материалом, загорание ликвидируйте огнетушителями;

при срабатывании пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не паникуйте, не создавая давки, быстро покиньте помещение;

при возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112!

При посещении кладбищ:

не бросайте горящие спички и окурки;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите территорию от мусора и сухой травы;

не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если вы не можете потушить пожар своими силами, незамедлительно звоните в службу МЧС по телефонам 101, 112.