В преддверии Пасхи работники МЧС напоминают правила безопасности

Приближаются одни из самых главных православных праздников – Вербное воскресенье, Светлое Христово Воскресенье (Пасха), Радуница.
Работники МЧС рекомендует соблюдать простые правила безопасности:
При посещении церквей и храмов:
- перед началом службы изучите планировку молельного зала и здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;
- зажженные свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов;
- если в храм пришли с ребенком, внимательно следите за ним. Старайтесь соблюдать безопасное расстояние до других прихожан, которые держат в руках зажжённые свечи;
- в случае загорания одежды быстро сбросьте её, накройте плотным материалом, загорание ликвидируйте огнетушителями;
- при срабатывании пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не паникуйте, не создавая давки, быстро покиньте помещение;
- при возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112!
При посещении кладбищ:
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите территорию от мусора и сухой травы;
- не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
Если вы не можете потушить пожар своими силами, незамедлительно звоните в службу МЧС по телефонам 101, 112.