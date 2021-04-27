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Профилактика

В преддверии Пасхи МЧС напоминает правила безопасности

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В преддверии Пасхи МЧС напоминает правила безопасности

2 мая православные отметят один из главных праздников – Светлое Христово Воскресение (Пасху). По традиции в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. Верующие собираются в храмах, а также посещают кладбища. Каждый прихожанин обязан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в церкви:

  • будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;
  • под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;
  • подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;
  • следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
  • старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
  • в случае загорания одежды быстро сбросьте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
  • изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;
  • в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не паникуйте, покидайте молельный зал спешно, но, не создавая паники и давки.
  • при заполнении помещения дымом или отсутствии освещения, постарайтесь идти к выходу, держась за стены. Дышите через носовой платок или рукав одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

При посещении кладбищ соблюдайте правила пожарной безопасности:

  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • мусор не сжигайте, а выбрасывайте в специальные контейнеры;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите территорию от мусора и сухой травы;
  • не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.
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