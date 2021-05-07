В преддверии Дня Победы во Дворце искусств прошла концертная программа «К подвигу героев сердцем прикоснись»

Ценой огромных усилий наших отцов и дедов на фронте и в тылу 9 мая 1945 года стал великим днем! Он отмечен на века, для всех поколений красной датой в календаре героического прошлого. Наши солдаты сквозь жестокое пламя сражений шли к свету Победы, приумножая воинскую славу Отечества. Это величайшее событие мировой истории, это нетленная память о немеркнущей доблести великого и непобедимого народа.

В преддверии Дня Победы 6 мая 2021 года в выставочном зале Дворца искусств состоялась концертная программа «К подвигу героев сердцем прикоснись» государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска» совместно с учреждением социальной защиты «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска».

В концертной программе приняли участие творческая группа и солисты УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» Инесса Кривонос, Клавдия Кажан, Альбина Старовойтова, Григорий Гайшун, Тамара Гоборова и Елена Белокурова (отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста), Кирилл Кныш – воспитанник отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, а также солисты ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Мария Страхаль (образцовый музыкальный театр «Слуги трех муз»), Вероника Воронцова (народный хор ветеранов труда), Дарина Доложевская, Ольга Павколас, Екатерина Крылова, Ирина Овсяникова (любительское объединение «Эйфория»).

Мы не имеем права забывать имена наших освободителей, наших защитников Отечества, их подвиг ради жизни на земле. Мы клянёмся передавать эстафету благодарной человеческой памяти от поколения к поколению! Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом прожитом дне. Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость, и пусть сбываются мечты!

Культорганизатор

культурно-массового сектора

ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска»

Ирина Овсяникова