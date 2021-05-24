В поселок Туголица прибыла чудотворная икона Божией Матери «Умиление» Локотская

В пятницу, 21 мая, по приглашению Патриаршего экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Заславского Вениамина, по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умиление» Локотская прибыла в храм в честь Преподобного Сергия Радонежского (деревня Туголица Бобруйского района) из российского поселка Локоть Брянской области.

Эта икона единственная в мире, на которой проявился нерукотворный лик Матери Божией и лик Иисуса Христа Туринской плащаницы. Икона одета ризой в Софрино с двух сторон в виде стопы Матери Божией.

Икона пробудет в храме до 30 мая. Он будет открыт с 9 утра до 8 вечера.

Отец Федор, настоятель туголицкого храма в честь Преподобного Сергия Радонежского:

— Икона посещает наш приход второй раз. Впервые она здесь была в 2015 году. Ее посещение стало неожиданным для нас. Нам позвонили и сказали, что к нам едет такая святыня. Мы с радостью ее приняли. Каждый желающий может приехать, помолиться возле этой иконы, попросить о благополучии в семье, на работе. Молебны будут совершаться утром и вечером. — Для нас это очень важно. По той причине, что все святыни проходят через наш маленький приход – с Кемерово привозили икону Преподобного Гаврила (Ургебадзе). Именно с нашего поселка началось ее путешествие. И даст Бог, эта икона тоже пройдет по всей Беларуси. — Прихожане принимают это событие с радостью. Для них это важно. К иконе приезжают даже паломники.

Георгий Бычинский, староста прихода:

— В субботу, 22 мая, утром, перед литургией мы с этой иконой пошли в крестный ход в храм в деревне Вороновичи. В пути мы запечатлели этот момент. И когда посмотрели на фото, оказалось, что прямо на эту икону и на сопровождающих падают лучи света. Эти лучи сопровождали нас всех. Чудо это или нет – судить каждому. — Мы видим, как люди относятся к этой иконе. Я сам, конечно, молился перед ней. У каждого человека с сердце есть какая-то боль, есть в жизни какие-то трудности. Прихожане просят у святыни избавления от тяжелых болезней и решения житейских проблем».

Юрий Шишков, организатор крестных ходов с чудотворной мироточивой иконой Матери Божией «Умиление» Локотская (хранитель иконы):

— Мы приехали по приглашению Патриаршего экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Заславского Вениамина. Эта икона получила всероссийскую известность в 2003 году, когда участвовала в крестном ходу из Курска в Дереево.

Святыня получила не только всероссийскую, но и всемирную известность.

Икона «Умиление» Локотская представляет собой репродукцию «Серафимо–Дивеевской» иконы Умиление просроченного календаря, купленного в местном магазине с целью не допустить осквернения образа Матери Божией. 2 января 1998 года икона замироточила впервые, и которое продолжается по настоящее время.

Эта икона единственная в мире, на которой проявился нерукотворный лик Матери Божией и лик Иисуса Христа Туринской плащаницы. Икона одета ризой в Софрино с двух сторон в виде стопы Матери Божией.

По благословению Святейших Патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Алексия II, а также предстоятелей Украинской, Белорусской и Молдавской Православной церкви икона «Умиление» участвовала во всероссийских и международных Крестных ходах: Курск – Дивеево, Москва - Минск - Киев, Кишинев – Севастополь - Адлер, Санкт – Петербург – Екатеринбург и др., посетила множество епархий Русской Православной церкви. В 2003 году она участвовала в торжествах, посвященных 100- летию прославления Серафима Саровского, по благословлению святейшего Патриарха Алексея II ее несли впереди мощей во время крестного хода из Сарова в Дивеево. В 2008г по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Викентия икона прибывала в Храме на Крови и совместно с Чудотворной иконой Матери Божией «Феодоровская» участвовала в традиционном крестном ходу в монастырь Царственных Страстотерцев.

По приглашению Варненского Митрополита Кирилла и Русенского Неофита (ныне Патриарх Болгарии) посетила Болгарию, участвовала в торжествах, посвященных 1150 – летию пришествия на землю Моравии равноапостольных Кирилла и Мефодия, в декабре – январе 2015г. икона пребывала в Грузии и Армении, делегация, сопровождавшая икону, была принята Католикосом – Патриархам Грузии Ильей II, который молился пред иконой в своей резиденции. В октябре 2015 году пред иконой молились Экзарх всея Беларуси и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.