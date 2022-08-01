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Происшествия

В поселке Дойничево горели сараи

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В поселке Дойничево горели сараи

28 июля в 23.49 поступило сообщение о пожаре хозяйственных построек в поселке Дойничево Глушанского сельсовета Бобруйского района.

Во время пожара хозяева находились на улице. Спасатели приложили все усилия, чтобы пламя не перебросилось на жилые строения. В результате пламенем уничтожено хозяйственное строение. Пострадавших нет.

МЧС напоминает: в случае пожара незамедлительно звоните в МЧС по 112.

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