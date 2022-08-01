В поселке Дойничево горели сараи

28 июля в 23.49 поступило сообщение о пожаре хозяйственных построек в поселке Дойничево Глушанского сельсовета Бобруйского района.

Во время пожара хозяева находились на улице. Спасатели приложили все усилия, чтобы пламя не перебросилось на жилые строения. В результате пламенем уничтожено хозяйственное строение. Пострадавших нет.

МЧС напоминает: в случае пожара незамедлительно звоните в МЧС по 112.