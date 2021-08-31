В Покровском храме Бобруйска состоялся молебен перед началом учебного года

29 августа в храме Покрова Пресвятой Богородицы после Божественной Литургии настоятель храма иерей Алексий Поляков совершил молебен на начало учебного года. Девочки и мальчики, их родные и близкие, взрослые преисполнены волнения.

Юные прихожане нашего храма, воспитанники объединений по интересам Социально-просветительского учреждения «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» совместно молились о благополучном начале учебного года, об успехах и победах, о благополучном усвоении новых знаний.

К этим молитвам священник озвучил несколько очень ценных советов о послушании, добросовестном и уважительном отношении к учителям и наставникам.

После молебна директор Центра «Покрова» Андрей Владимирович сказал напутственное слово и вместе с заместителем Кристиной Игоревной поздравили ребят с праздником, вручили подарки со школьными принадлежностями.

по материалам bobreparhiya.by