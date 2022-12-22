В редакцию обратились волонтеры из поискового движения России с просьбой помочь в поисках родных солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки нашли белорусские поисковики в 2022 году в Жлобинском р-не Гомельской области.

«Ищем родных, чтобы сообщить им о судьбе близкого человека, который может до сих пор числиться в семье пропавшим без вести. Имя погибшего установлено по найденному на останках смертному медальону. Это Горелик Гриша (Гирша) Шлемович. Родился в 1919 году в Бобруйске. В 1938 году был призван на срочную службу в РККА, направлен Бобруйским ГВК в Саратов в военное училище или полковую школу. Когда началась война, курсантом попал на фронт. Солдат указал в медальоне сведения о рождении и адрес – Бобруйск, пер. Революционный, д. 4. Данные матери солдата – Горелик Ента (Енита) Рубиновна (Рубовна) 1894 г.р. В 1946 году через военкомат она искала сведения о судьбе сына. Ответ военкома: «Пропал без вести». Адрес мамы на то время: Бобруйск, ул. К. Либкнехта, д. 73а. О братьях или сестрах информации нет».

Просьба откликнуться тех, кому была знакома семья погибшего солдата. Можно обращаться в редакцию по телефону: 72-01-27 или написать на электронный адрес: elena_iosifovna@bk.ru.