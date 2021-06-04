В Первомайском районе прошел идеологический актив с участием депутата Палаты представителей Нацсобрания Веры Широкой
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В рамках проведения заседания идеологического актива Первомайского района г.Бобруйска были подведены итоги районных смотр-конкурсов по итогам 2020 года.
Итоги районного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы.
В номинации «организации промышленности с численностью работающих свыше 800 человек»:
1 место – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
2 место – ОАО «Белшина», ОАО «Красный Пищевик»
3 место – ОАО «ТАиМ», ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
В номинации «организации промышленности с численностью работающих до 800 человек»:
1 место – ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»
2 место – ОАО «Беларусьрезинотехника», Бобруйский филиал «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
3 место – ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»
В номинации «организации транспорта и энергетики»:
1 место – Бобруйский филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Могилевоблавтотранс, УТП «БелшинаТранс»
2 место – Бобруйская ТЭЦ-2
3 место – Бобруйские тепловые сети, ПУ «Бобруйскгаз»
В номинации «строительные организации»:
1 место – ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»
В номинации «организации жилищно-коммунального хозяйства»:
1 место – КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска»
2 место – КУП «ДЭП»
В номинации «организации здравоохранения»:
1 место – УЗ «Бобруйская центральная больница»
2 место – УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»
3 место – УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3»
В номинации «организации культурной сферы и дополнительного образования»:
1 место – ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»
2 место – ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
3 место – УК «Детская музыкальная школа №2 им. В.В. Оловникова»
В номинации «организации среднего специального и профессионально-технического образования»:
1 место – УО «Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина»
2 место – ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»
3 место – УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж».
В номинации «организации общего среднего образования»:
1 место – ГУО «Средняя школа №34 г. Бобруйска»
2 место – ГУО «Средняя школа №24 г. Бобруйска»
3 место – ГУО «Средняя школа №10 г. Бобруйска»
В номинации «организации дошкольного образования»:
1 место – ГУО «Ясли-сад №69 г. Бобруйска»
2 место – ГУО «Ясли-сад №60 г. Бобруйска»
3 место – ГУО «Дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» №64 г. Бобруйска».
Итоги районного смотра-конкурса на лучшую реализацию государственной молодежной политики.
В номинации «Организации с численностью свыше 1000 работающих»:
1 место – ОАО «Белшина»
2 место – ОАО «Красный Пищевик»
3 место – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
В номинации «Организации с численностью до 100 работающих»:
1 место – УЗ «Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина»
2 место – ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»
3 место – УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж».
Итоги конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны порядка», «Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник»:
Победителями на звание «Лучший совет общественного пункта охраны порядка» признаны:
1 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №13 2 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №3 3 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №11
Победителями на звание «Лучшая добровольная дружина» признаны:
1 место – добровольная дружина ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
2 место – добровольная дружина ОАО «Белшина»
3 место – добровольная дружина ОАО «ТАиМ»
Победителями на звание «Лучший дружинник» признаны:
1 место – Светлана Бусел, командир добровольной дружины УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»
2 место – Юлия Андрушкевич, командир добровольной дружины филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»,
3 место – Виктория Пономарева, командир добровольной дружины ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения».
В заседании приняла участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая, которая поблагодарила всех, кто в ежедневной работе с коллективами, обеспечивает стабильную и эффективную работу, сохраняет благоприятный микроклимат и решает насущные проблемы работников.
Важным акцентом встречи стало обсуждение вопросов по принятию законодательных актов, которые направлены на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с общественной безопасностью; унификацией условий и порядка работы с персональными данными; правовыми и организационными основами деятельности органов внутренних дел; трудовыми взаимоотношениями; с национальной безопасностью и многими другими.
/Будет дополнено фотографиями/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.