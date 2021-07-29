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Происшествия

В переулке Каменского горле жилой дом

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В переулке Каменского горле жилой дом

29 июля в 4.36 поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре жилого дома в переулке Каменского.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома, пламя к этому времени быстро распространилось от горящего автомобиля на хозяйственные постройки и имущество во дворе.

В результате пожара уничтожен автомобиль, кровля над всем домом, уничтожена кровля над хозяйственным строением, повреждено имущество в обеих квартирах дома. Пострадавших нет.

Работниками МЧС спасено  два гаража на расстоянии 4 м и 6 м, дом на расстоянии 10 м.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия: короткое замыкание проводки в автомобиле.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните 101 или 112, назовите точный адрес и расскажите диспетчеру, что именно горит (автомобиль, баня, веранда, балкон и т.д.).

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