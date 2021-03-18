В переулке 2-й Переездный горел жилой дом

Ночью 18 марта 2021 в службу МЧС по телефону «112» поступило сообщение о пожаре частного дома на переулке 2-й Переездный. О случившемся сообщили соседи. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли дома. Жильцы находились на улице.

Дом жилой, одноэтажный, кирпичный, 10х12м с пристроенной верандой, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицирован, АПИ не оборудован. Хозяйка 1972 года рождения, не работает, проживает с сожителем. Со слов соседей, злоупотребляет спиртными напитками.

В результате пожара повреждено перекрытие, уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты не исключают, что к возникновению пожара могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.