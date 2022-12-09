В ожидании чуда. Где покататься на коньках

Традиционные новогодние массовые катания с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдут в «Бобруйск-Арене». Даты: 25, 27, 29 декабря; 1, 3, 5, 7 января. Время: с 19 до 20 часов.

При благоприятных погодных условиях покататься можно и на свежем воздухе. Будут действовать катки на площади Ленина и возле Дворца искусств. Нет коньков – не беда: в праздничные дни работает прокат.