В ожидании чуда. Что детям показать и самим посмотреть

Не менее ярким, чем парад Дедов Морозов и Снегурочек, событием станут выставки и театрализованные сказки на главных сценах Бобруйска.

Всех любителей ретро с 14 декабря по 29 января в Бобруйском художественном музее ждет выставка раритетных новогодних игрушек. Экспозиция таких диковинок будет полезна, ведь по ним можно вспомнить историю, а многие хранят елочные игрушки из детства как семейную реликвию. Но мало кто знает, что некоторые экземпляры ретроукрашений очень ценят коллекционеры и готовы отдать за них большие суммы. Эта выставка как раз из частной коллекции.

К слову, в России украшения из стекла стали производить только в XIX веке, и они были атрибутами богатых домов. В 1925-1935 годах Новый год в стране не отмечали. Когда вернули праздник, большинство игрушек производили с идеологической тематикой. На ветвях праздничного дерева появились красноармейцы и пионеры, а на верхушку традиционно вешали красную звезду. Во время Великой Отечественной войны производство елочных украшений не останавливали, в качестве сырья использовали кусочки и стружку металла, вату и проволоку. Тематика – пистолеты, танки, солдаты, собаки пограничников и врачи. В то время даже на новогодних открытках Дед Мороз боролся с фашистами. В 1950-1960 годы, во время возрождения страны, много внимания уделялось сельскому хозяйству. Наверняка и в вашей коробочке сохранились стеклянные или ватные кукуруза, стручок гороха…

Белорусская вытинанка получила статус историко-культурной ценности как элемент нематериального культурного наследия. Выставка «Выцінанка. Погляд праз гады» члена Белорусского союза мастеров народного творчества Люции Рудаковской будет действовать в Бобруйском художественном музее с 16 декабря по 22 января. Посмотрите, какие чудеса можно создавать с помощью ножниц и бумаги.

Не только посмотреть, но и купить изделия ручной работы бобруйских ремесленников вы сможете во Дворце искусств. Правда, на это у вас только два дня – 24 и 25 декабря с 9 до 17 часов в фойе учреждения культуры состоится выставка-ярмарка «Новогодние чудеса».

Еще посетителей Дворца искусств ждет музыкальная новогодняя сказка «Волшебная история под Новый год» от образцового музыкального театра «Слуги трех муз». Расписание показов: 20.12 (13.00); 22.12 (10.30, 13.00); 23.12 (10.30); 24-25.12 (10.30, 13.00, 15.00); 2.01 (13.00, 15.00); 7.01 (13.00, 15.00); 8.01 (11.00).

Новогоднее представление «Ну очень восточная сказка» подготовил для юных зрителей театр им. Дунина-Марцинкевича. Даты и время: 22-23.12 (11.00, 14.00); 24-25.12 (11.00, 14.00, 16.00); 26-30.12 (11.00, 14.00); 2-6.01 (11.00, 14.00); 7.01 (10.30, 12.30); 8.01 (11.00, 14.00).

Новогодний мюзикл «Свет Рождества» тоже покажут в театре. И всего один раз: премьера состоится 12 января в 18.00.

У краеведческого музея разработана своя развлекательная программа. Интерактивная презентация и викторина «Как празднуют Новый год в разных странах» пройдут с 28 по 31 декабря.