В ожидании чуда. Балы и дискотеки, конкурсы и забавы

Вечерние платья и костюмы, отрепетированные движения, гармония и красота – новогодний бал для ребят, добившихся высоких результатов в учебе, творчестве и спорте, пройдет по сложившейся традиции в Центре дополнительного образования детей и молодежи 24 декабря.

Для всех желающих запланировано множество дискотек. Основными площадками станут площадь Ленина и Молодежный парк. У главной елки города зажгут 25.12 (17.00-21.00); 2.01 (18.00-20.00); 7.01 (13.00-15.00 и 18.00-21.00); 8.01 (13.00-14.30 и 18.00-20.00).

На площади в праздничные дни можно будет подарить музыкальные новогодние открытки.

Потанцевать, принять участие в конкурсах и зимних забавах возле Дворца искусств и в Молодежном парке приглашают 25.12 (19.00-21.00); 1.01 (1.00-3.00 и 19.00-21.00); 3.01 (13.00 и 15.00); 7.01 (19.00-21.00)

Конкурсно-игровая программа «Праздник елки и зимы с нетерпением ждали мы!» пройдет в Молодежном парке 4 января в 13.00.

Дискотеку «Мелодии новогодней ночи» проведет Центр культуры и досуга Ленинского района 1 января с 1.00 до 3.00.