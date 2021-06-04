В Осиповичском районе легковушка оказалась в кювете – водитель погиб

Автомобиль Opel Zafira опрокинулся в Осиповичском районе. ДТП произошло 3 июня около 18.40 на 16-м км автодороги Осиповичи-Барановичи.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, предварительно установлено, что 61-летний водитель, житель деревни Дричин, на закруглении дороги вправо потерял контроль над управлением, иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

- Одной из причин случившегося могла стать травмированная правая рука водителя, которая была в гипсе. Возможно, именно поэтому водитель не смог удержать автомобиль, - отметили в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.