В Осиповичах утонул пенсионер

Пенсионер утонул в Осиповичах. По информации МЧС, сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме на ул. Минской поступило спасателям утром 2 сентября.

Работники МЧС извлекли из воды утонувшего гражданина 1963 г.р.