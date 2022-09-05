В Осиповичах утонул пенсионер
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Пенсионер утонул в Осиповичах. По информации МЧС, сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме на ул. Минской поступило спасателям утром 2 сентября.
Работники МЧС извлекли из воды утонувшего гражданина 1963 г.р.
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