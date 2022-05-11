В Осиповичах на пешеходном переходе сбили троих детей

Вчера около 18:30, по предварительной информации, 21-летняя жительница Осиповичей, двигаясь по ул. Черняховского в райцентре, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на троих детей 7, 11 и 13 лет. Две сестры и брат с травмами госпитализированы.

Установлено, что стаж вождения девушки составляет полгода.