В Осиповичах на пешеходном переходе сбили троих детей
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Вчера около 18:30, по предварительной информации, 21-летняя жительница Осиповичей, двигаясь по ул. Черняховского в райцентре, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на троих детей 7, 11 и 13 лет. Две сестры и брат с травмами госпитализированы.
Установлено, что стаж вождения девушки составляет полгода.
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