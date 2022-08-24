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Фотофакт

В один из августовских дней Бобруйск посетили потомки А.С.Пушкина

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В один из августовских дней Бобруйск посетили потомки А.С.Пушкина

Молодые москвичи Наталья Кононова и Николай Бунеев в течение недели путешествовали по Беларуси, один из дней они решили посвятить Бобруйску, а также д. Телуша и Дубовка Бобруйского района. Об этом рассказали сотрудники музея на официальных страничках в социальных сетях.

Николай является представителем седьмого поколения потомков А.С.Пушкина, Наталья -
восьмого. Здесь на Муравьевской улице (сегодня Социалистическая) жили их предки – Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова, Софья Павловна Воронцова-Вельяминова (в замужестве Кологривова).
Прогулявшись по одной из центральных улиц города, молодые люди посетили Бобруйский краеведческий музей. Гости передали в дар музею
картину Ольги Александровны Бунеевой (матери Николая) «Закат на р. Березине», которую она создала под впечатлением своей поездки в Бобруйск в 2016 году.

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