В Норвегии на рыбной ферме из-за утечки хлора погибли почти 100 тыс. лососей

В городе Альта на севере Норвегии произошла утечка 15 тыс. л хлора, что привело к гибели почти 100 тыс. лососей на рыбной ферме компании Grieg Seafoods, сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель полицейского управления Стейн Хюго Йоргенсен, пока еще слишком рано говорить, пострадала ли дикая природа или морские животные.

Хлор обычно используется для дезинфекции воды, в которой происходит убой рыбы, пояснили в Grieg Seafood.