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В Нидерландах кот прожил взаперти 52 дня, питаясь бумагой

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В Нидерландах кот прожил взаперти 52 дня, питаясь бумагой

В Нидерландах нашли кота, который, оказавшись на 52 дня в запертом доме без еды, сумел выжить. Такую информацию сообщаетМИР 24.

Животное выбежало из дома в городе Схидам, когда дверь открыли новые владельцы недвижимости. Питомца поймали специалисты, после этого его отправили в приют. Специалисты провели исследование и узнали, что кот провел в доме не менее 50 дней. Прошлый владелец переехал еще в начале июля. Где в настоящее время он находится, неизвестно.

 

В приюте нового постояльца назвали Финном. У кота взяли анализы и выяснили, что в заточении он питался бумагой. Кроме того, по словам ветеринаров, где-то в доме Финн смог найти протекающий кран, чтобы пить из него. В настоящее время состояние животного врачи оценивают как удовлетворительное. Он идет на поправку, но все еще боится людей.

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