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Религия

В небе над Бобруйском состоялся традиционный воздушный Крестный ход

bobreparhiya.by 114 0

В небе над Бобруйском состоялся традиционный воздушный Крестный ход

1 августа перед вылетом с аэродрома Бобруйского клуба ДОСААФ, клирик женского монастыря святых Жен-Мироносиц протоиерей Александр Лавицкий совершил молебен о даровании здравия, благополучия и помощи Божией всем жителям нашего города и окропил освященной водой здание аэроклуба.

В Крестном ходе приняли участие также: настоятельница монастыря святых Жен-Мироносиц игумения Параскева (Ельская) и другие приглашенные гости.

В самолете над городом находились православные святыни: Крест с частицами мощей многих угодников Божиих, образ Пресвятой Богородицы «Казанская» и другие иконы.

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