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В Молодежном парке Бобруйска прошла флеш-акция “За мир без катастроф”, приуроченная 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

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В Молодежном парке Бобруйска прошла флеш-акция “За мир без катастроф”, приуроченная 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

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