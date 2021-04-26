В Молодежном парке Бобруйска прошла флеш-акция “За мир без катастроф”, приуроченная 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС
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