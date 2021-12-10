В Могилевском районе задержана машина бобруйчанина с 20 т лома черного металла

3 декабря на автодороге вблизи деревни Фойно Могилевского района сотрудниками местного РОВД задержана автомашина «DAF» с полуприцепом. Правоохранители обнаружили в ней лом черного металла.

Установлено, что указанный металл принадлежит 43-летнему жителю города Бобруйска, являющемуся заготовителем Кировского РАЙПО. Однако сбор данной партии металла последний осуществил без оформления соответствующих документов.

Изъято более 20 тонн лома черного металла на общую сумму около 21 000 рублей.

За нарушение порядка заготовки лома и отходов черных металлов в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 13.1 КоАП Республики Беларусь. Заготовителю предстоит выплатить штраф в размере до 50 базовых величин.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, за 11 месяцев текущего года сотрудниками милиции изъято 229 тонн лома черного и более 21 тонны цветного металлов на общую сумму 220 тысяч рублей.

ОИОС по материалам УБЭП УВД

Фото УБЭП