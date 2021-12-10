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В Могилевском районе задержана машина бобруйчанина с 20 т лома черного металла

mogilev.mvd.gov.by 112 0

В Могилевском районе задержана машина бобруйчанина с 20 т лома черного металла

3 декабря на автодороге вблизи деревни Фойно Могилевского района сотрудниками местного РОВД задержана автомашина «DAF» с полуприцепом. Правоохранители обнаружили в ней лом черного металла.

Установлено, что указанный металл принадлежит 43-летнему жителю города Бобруйска, являющемуся заготовителем Кировского РАЙПО. Однако сбор данной партии металла последний осуществил без оформления соответствующих документов.

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Изъято более 20 тонн лома черного металла на общую сумму около 21 000 рублей.

За нарушение порядка заготовки лома и отходов черных металлов в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 13.1 КоАП Республики Беларусь. Заготовителю предстоит выплатить штраф в размере до 50 базовых величин.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, за 11 месяцев текущего года сотрудниками милиции изъято 229 тонн лома черного и более 21 тонны цветного металлов на общую сумму 220 тысяч рублей.

ОИОС по материалам УБЭП УВД
Фото УБЭП

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