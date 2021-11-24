В Могилевском районе погиб водитель трактора

24 ноября около 7 часов 30 минут на 183-м км автодороги Минск-Могилев 58-летний минчанин, двигаясь на автомобиле Citroen Jumper в сторону города Могилева, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении трактором МТЗ-82. В результате трактор опрокинулся на проезжей части, а его 53-летний водитель погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям быть предельно осторожными за рулем своих авто, учитывать складывающуюся обстановку на дороге, а также погодные условия!

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