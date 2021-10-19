В Могилевском районе грузоперевозчик выплачивал работникам зарплату в конвертах

В Могилевском районе частник выплачивал наемным работникам зарплату в конвертах. Нарушения выявлены в сфере грузоперевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

На протяжении 2020-2021 годов индивидуальный предприниматель при выполнении заказов на перевозку грузов привлекал наемных водителей. Заработную плату водителям выдавал в конвертах. Размер такой оплаты составил около Br10 тыс. Предпринимателю направлено уведомление. С предложением в добровольном порядке уплатить подоходный налог с сокрытой заработной платы. Уведомление было исполнено.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения. А также БРУСП "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.