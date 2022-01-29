В Могилевской области выбрали мастера года

28 января 2022 года в актовом зале Бобруйского государственного строительного профессионально-технического колледжа прошел заключительный этап «Творческая презентация «Моя профессия – мой выбор» областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года» среди мастеров производственного обучения учреждений образования, реализующих программы профессионального образования.

В финал вышли 11 участников. Среди них три мастера из бобруйских колледжей. Все финалисты проявили креатив и доказали, что не только являются доками в специальности и прекрасными педагогами, но и могут проявить себя и в песенно-танцевальном, и в поэтическом, и в актерском творчестве.

Определяло победителей жюри, в состав которого вошли:

председатель – Наталья Голубовская, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования»;

Иван Жабровский, доцент кафедры технологий профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования», кандидат сельскохозяйственных наук;

Мария Полещук, заместитель директора по учебной работе УО «Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии»;

Александр Абрамов, начальник лаборатории сварки и упрочнения отдела главного сварщика ОАО «Могилевский завод «Строммашина»;

Ирина Войнова, руководитель практики филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» «Могилевский торговый колледж».

Дипломов финалистов удостоены мастера производственного обучения:

«Самый перспективный» Денис Бачков, УО «Могилевский государственный политехнический колледж»;

Наталья Бердник, УО «Бобруйский государственный технологический колледж», «За эстетику в профессии»;

Ирина Ракутина, УО «Могилевский государственный профессиональный лицей №1», «За профессионально-педагогическую культуру»;

Наталья Хурсан, УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж», «За неисчерпаемые активность, инициативность в работе»;

Надежда Кузнецова, УО «Государственный профессиональный лицей №9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова», «За терпение, стойкость и волю к победе»;

Наталья Радкевич, УО «Осиповичский государственный профессионально-технический колледж», «За умение творить и объединять»;

Валентина Шадейкина, УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», «За мастерство и преданность профессии».

Диплом главного управления по образованию Могилевского облисполкома III степени получила Юлия Воробьева, ГУО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж». Диплом главного управления по образованию Могилевского облисполкома II степени завоевала Жанна Мельникова, УО «Шкловский государственный профессиональный лицей №12». Победителями стали сразу два участника, набравшие по результатам трех конкурсных заданий («Тестирование», «Элемент учебного занятия (урока)» и «Творческая презентация») наибольшее количество баллов (257): Александра Борисенко, УО «Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж», и Алексей Низовцов, УО «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П. Орловского».

О том, как прошли презентации, и о бобруйских участницах читайте в ближайшем номере «БЖ».