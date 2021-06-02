В Могилевской области вакцинировали против коронавируса 6,6% жителей региона

На Могилевщине привито 6,6 процента жителей – 57 тысяч, среди них преимущественно медработники, сотрудники учреждений образования, социальной защиты, а также люди с хроническими болезнями и старше 60 лет. Сейчас основной контингент для защиты – это пожилые, вакцины хватает всем, но для них она показана в первую очередь.

– Вакцинировано свыше 75 процентов жильцов пансионатов, подтягиваются к этому числу и сотрудники соцучреждений, – конкретизировала заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай. – От вахтового метода работы в пансионатах перешли к обычному. Недавно в регион прибыли поставки белорусского и китайского препаратов, распределяем их в регионы согласно населенности. Во всех поликлиниках организована запись, желающие активно этой услугой пользуются, а их фамилии вносятся в листы ожидания.

Медотводов немного, в основном это временные противопоказания, например обострение хронических болезней. На третьем этапе вакцинации активизируются сотрудники ЖКХ, торговли и других обслуживающих сфер.