В Могилевской области в этом году погибли 13 несовершеннолетних

В текущем году от внешних причин в Могилевской области погибли 13 несовершеннолетних. Об этом сообщил сегодня заместитель прокурора области Андрей Волков во время координационного совещания по вопросу предупреждения гибели и травмирования несовершеннолетних от внешних факторов.

"Вопрос, который сегодня вынесен на обсуждение, к сожалению, актуален для нашего региона: на территории области в текущем году от внешних причин погибли 13 несовершеннолетних, - подчеркнул Андрей Волков. - Получили распространение факты уличного, бытового и школьного травматизма. В ДТП травмированы 47 несовершеннолетних, один ребенок погиб. По сравнению с прошлым годом количество пострадавших в авариях возросло на 7 человек. Основными причинами произошедшего стала личная неосторожность потерпевших и пренебрежение элементарными правилами безопасности".

По словам заместителя прокурора, в профилактике травматизма среди несовершеннолетних определяющее значение, особенно для детей дошкольного возраста, имеет роль семьи. "Одна из причин, которая прослеживается из всего анализа фактов гибели и травмирования детей, это недосмотр родителями, - отметил он. - В первую очередь элементарным правилам безопасности во всех сферах, в том числе поведению ребенка дома и на улице, должна с первых лет жизни обучать семья. Конечно, в падении детей из окон, уличном и бытовом травматизме, которые из года в год присутствуют в статистических данных, совокупность причин. Однако роль семьи до того момента, пока к воспитанию ребенка не подключатся государственные структуры - те же учреждения образования, имеет первостепенное значение".

Андрей Волков также обратил внимание, что прокурорами области выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения жизни и здоровья граждан в общественных местах. Например, на дворовых территориях по-прежнему не ведется должный контроль за состоянием детского игрового оборудования, которое может быть опасным для несовершеннолетних. Многочисленные факты таких нарушений выявлены в Бобруйске и Могилеве, а также в Шкловском, Кричевском, Осиповичском, Мстиславском, Горецком и Славгородском районах.

Помимо этого, есть проблемы в ограничении доступа несовершеннолетних на стройки и в заброшенные здания, должным образом не проверяется оказание услуг ИП по прокату детского игрового оборудования, в том числе надувного. "Несмотря на то, что батуты используются повсеместно и являются объектами повышенной травмоопасности, их техническое состояние и правила установки фактически не контролируются, - подчеркнул заместитель прокурора. - Места размещения такого оборудования на территории населенных пунктов и режим их работы не согласовываются с местными властями".

Как сообщили в прокуратуре Могилевской области, по результатам координационного совещания с участием всех заинтересованных служб и ведомств будет выработан комплекс мер по предупреждению подобных фактов в дальнейшем. "Предупреждение гибели и травмирования несовершеннолетних от внешних факторов - это результат ежедневной совместной работы всех субъектов профилактики", - заключили в ведомстве.